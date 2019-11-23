نادال يقود إسبانيا إلى نصف نهائي كأس ديفيز
قاد الإسباني المخضرم رافائيل نادال منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من النسخة الأولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيز للتنس، بفوزه على الأرجنتين 2-1.
ونجح نادال في تحقيق فوزين تواليا ليقلب تخلف بلاده 0-1 الى فوز 2-1 عندما أدرك التعادل أولا بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-2 قبل أن يشكل إلى جانب مارسيل غرانوليرس الثنائي في الزوجي ويفوزان على ماكسيمو غونزاليز وليوناردو ماير 6-4 و4-6 و6-3 ليضربا موعدا مع بريطانيا في نصف النهائي.
Speedy in Spain...— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 23, 2019
💨 @RafaelNadal#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/HFFz5gzbfA
أما بريطانيا فأقصت ألمانيا بالفوز عليها 2-0، ولم يخض آندي موراي أي مباراة الجمعة لكي يخلد إلى الراحة لكنه أغلب الظن سيشارك ضد إسبانيا السبت.
وفي غيابه، تغلب كايل أدموند على فيلي كولشرايبر 6-3 و7-5، ودانيال إيفانز على يان لينارد ستروف 7-6 (8-6) و3-6 و7-6 (7-2).
وكانت روسيا التي تخوض البطولة في غياب أبرز لاعبيها دانييل مدفيديف أقصت صربيا بقيادة نجمها الأول نوفاك دجوكوفيتش 2-1 وستلتقي كندا التي كانت أول المتأهلين بفوزها على أستراليا الخميس.
المصدر: "أ ف ب"