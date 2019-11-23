محمد صلاح يصالح الجماهير بتغريدة.. وكلوب يتحدث عن مشاركة "الفرعون" في الأولمبياد

هنأ المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، منتخب بلاده عقب فوزه على كوت ديفوار 2-1 وتتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في إستاد القاهرة الدولي.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".

ويحاول الفرعون توثيق وإصلاح علاقته بالجمهور بعد دعمه للاعب عمرو وردة المتهم في قضية تحرش خلال كأس أمم إفريقيا 2019، والذي لم يلق صدى إيجابي لدى الجمهور المصري، فضلا عن حذف تعريفه كلاعب منتخب مصري في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما. pic.twitter.com/GqbRGuYltb — Mohamed Salah (@MoSalah) November 22, 2019

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واعترف يورغن كلوب المدير الفني للـ"ريدز" في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" بإمكانية توقع مشاكل في المستقبل بشأن مشاركة محمد صلاح للألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة مع منتخب الفراعنة،وأشار إلى أنه سيتحدث مع نجم مصر قبل انطلاق البطولة.

وقال كلوب: " ليس لدي أي فكرة عما سيحدث، هناك بعض المشاكل التي أعرفها في المستقبل ، ما أعرفه أن مصر تأهلت للأولمبياد يجب أن أتحدث مع صلاح لا أعرف إذا كنت متى سأقوم بذلك ؟ من قال إنهم يريدونه؟ هل لديهم مسؤول قال ذلك أو طلبه؟".

وتقام بطولة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 العام المقبل بين 23 يوليو حتى 8 أغسطس بالتزامن مع انطلاق الدوري الإنجليزي الجديد.

المصدر: وكالات