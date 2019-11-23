بالفيديو.. دورتموند يتلقى صفعة جديدة قبل مواجهة برشلونة

تلقى بوروسيا دورتموند صفعة جديدة قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع ضيفه بادربورن صاحب المركز الأخير 3-3 الجمعة، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأفلت دورتموند من خسارة مذلة ثانية بعد الأولى التي مني بها في المرحلة الماضية أمام مضيفه وغريمه بايرن ميونيخ 0-4.

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الأول بثلاثة أهداف من هجمات مرتدة سجلها ستريلي مامبا (5 و37) وغيريت أولتمان (43)، ورد بوروسيا دورتموند بـ"ريمونتادا" رائعة في الثاني سجل خلاله ثلاثة أهداف عبر جايدون سانشو (47) والبلجيكي إكسل فيتسل (84) وماركو رويس (90+2).

وهذه المباراة الثانية تواليا التي يفشل فيها دورتموند في تحقيق الفوز وهو الذي كان يمني النفس بكسب النقاط الثلاث لرفع معنويات لاعبيه قبل القمة الحامسة أمام مضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن فريق "الغواصات الصفراء" اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الخامس مؤقتا.

المصدر: "أ ف ب"