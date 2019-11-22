الاتحاد الدولي لأم الألعاب يعلق إعادة عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة أن المجلس التنفيذي له قرر تعليق عملية إعادة عضوية الاتحاد الروسي للعبة على خلفية التحقيق بقضية منشطات متهم فيها اللاعب دانيل ليسينكو.

وأعلن النرويجي رون أندرسون، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المنشطات في الرياضة الروسية، عن قرار التعليق عقب اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد في موناكو اليوم، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقافا مؤقتا لرئيس الاتحاد الروسي للعبة دميتري شلياختين، والمدير التنفيذي في الاتحاد، ألكسندر باركين، ومنسقة مكافحة المنشطات في الاتحاد يلينا إيكونيكوفا، والرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة موسكو أرتور كاراميان، ورئيسة قسم البرامج الرياضية في الاتحاد يلينا أورلوفا، إضافة إلى اللاعب ليسينكو ومدربه يفغيني زاغورولكو.

❗️ Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛАhttps://t.co/LSYJ3zgu6Tpic.twitter.com/dpquLsB0Y0 — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 22, 2019

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وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أعلن في الثالث من أغسطس 2018 إيقاف الروسي دانيل ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا، لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية،

وأُعلن حينها أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

وكشف التحقيق الذي أجرته وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن وجود تناقضات بين شهادة ليسينكو والمستندات المقدمة من مسؤولي الاتحاد الروسي لتوضيح مكان تواجد ليسينكو، ما اعتبر تزويرا.

وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018.

المصدر: rsport.ria.ru







