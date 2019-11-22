روسيا تقصي صربيا وتتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس (فيديو وصور)

تأهل المنتخب الروسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه اليوم الجمعة على نظيره الصربي بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

وفي المباراة الثالثة (الزوجي) بين المنتخبين، أنقذ الثنائي الروسي كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف ثلاث كرات لخسارة اللقاء بالشوط الفاصل (تاي بريك) وحسما المباراة لمصلحتهما بنتيجة 10-8، بعد تعادل المنتخبين في المجموعة الثالثة بستة أشواط لكل منهما، لينتهي اللقاء بتفوق الثنائي الروسي على نظيره الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش وفيكتور ترويسكي، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4 و4-6 و7-6، خلال ساعتين و13 دقيقة.

2️⃣ hours 1️⃣3️⃣ minutes



3️⃣ match points saved



2️⃣ Russian Warriors#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/viQv21Yqfe — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019

وكان المنتخبان قبل مباراة الزوجي الحاسمة قد تعادلا بفوز لكل منهما، بعد تغلب روبليوف على الصربي فيليب كراينوفيتش 6-1 و6-2، وفوز دجوكوفيتش على خاتشانوف 6-3 و6-3.

وسيواجه المنتخب الروسي في الدور نصف النهائي المنتخب الكندي الفائز في الدور ربع النهائي على نظيره الأسترالي.

Watch the Russian team celebrate as they reach their first Davis Cup semi-final since 2008...#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/BPpXMor6ZC — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019

Into the semi-finals.



Russia defeat Serbia for a place in the final 4️⃣ in a thrilling doubles match 6-4 4-6 7-6(8).



🇷🇺2️⃣🆚1️⃣🇷🇸#SRBRUS#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/a1tIk73pij — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru