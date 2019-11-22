روسيا تقصي صربيا وتتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس (فيديو وصور)
تأهل المنتخب الروسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه اليوم الجمعة على نظيره الصربي بمباراتين مقابل مباراة واحدة.
وفي المباراة الثالثة (الزوجي) بين المنتخبين، أنقذ الثنائي الروسي كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف ثلاث كرات لخسارة اللقاء بالشوط الفاصل (تاي بريك) وحسما المباراة لمصلحتهما بنتيجة 10-8، بعد تعادل المنتخبين في المجموعة الثالثة بستة أشواط لكل منهما، لينتهي اللقاء بتفوق الثنائي الروسي على نظيره الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش وفيكتور ترويسكي، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4 و4-6 و7-6، خلال ساعتين و13 دقيقة.
2️⃣ hours 1️⃣3️⃣ minutes— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019
3️⃣ match points saved
2️⃣ Russian Warriors#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/viQv21Yqfe
وكان المنتخبان قبل مباراة الزوجي الحاسمة قد تعادلا بفوز لكل منهما، بعد تغلب روبليوف على الصربي فيليب كراينوفيتش 6-1 و6-2، وفوز دجوكوفيتش على خاتشانوف 6-3 و6-3.
وسيواجه المنتخب الروسي في الدور نصف النهائي المنتخب الكندي الفائز في الدور ربع النهائي على نظيره الأسترالي.
What. A. Match.@karenkhachanov | @AndreyRublev97#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/aGKm5Q65tz— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019
Watch the Russian team celebrate as they reach their first Davis Cup semi-final since 2008...#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/BPpXMor6ZC— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019
Into the semi-finals.— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019
Russia defeat Serbia for a place in the final 4️⃣ in a thrilling doubles match 6-4 4-6 7-6(8).
🇷🇺2️⃣🆚1️⃣🇷🇸#SRBRUS#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/a1tIk73pij
المصدر: rsport.ria.ru