 
مباشر

روسيا تقصي صربيا وتتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس (فيديو وصور)

الرياضة

روسيا تقصي صربيا وتتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس (فيديو وصور)
Sputnik Владимир Песня
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mro6

تأهل المنتخب الروسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه اليوم الجمعة على نظيره الصربي بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

وفي المباراة الثالثة (الزوجي) بين المنتخبين، أنقذ الثنائي الروسي كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف ثلاث كرات لخسارة اللقاء بالشوط الفاصل (تاي بريك) وحسما المباراة  لمصلحتهما بنتيجة 10-8، بعد تعادل المنتخبين في المجموعة الثالثة بستة أشواط لكل منهما، لينتهي اللقاء بتفوق الثنائي الروسي على نظيره الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش وفيكتور ترويسكي، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4 و4-6 و7-6، خلال ساعتين و13 دقيقة.

وكان المنتخبان قبل مباراة الزوجي الحاسمة قد تعادلا بفوز لكل منهما، بعد تغلب روبليوف على الصربي فيليب كراينوفيتش 6-1 و6-2، وفوز دجوكوفيتش على خاتشانوف 6-3 و6-3.

وسيواجه المنتخب الروسي في الدور نصف النهائي المنتخب الكندي الفائز في الدور ربع النهائي على نظيره الأسترالي.

إقرأ المزيد
روسيا تتأهل لربع نهائي كأس ديفيز لكرة المضرب
روسيا تتأهل لربع نهائي كأس ديفيز لكرة المضرب

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!