تعرف على أول سائقة سعودية في سباق للسيارات بالمملكة (فيديو وصور)

تقترب السعودية، ريما الجفالي، من حفر اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ بلادها، عندما ستشارك كأول امرأة في سباق للسرعة في المملكة.

وستتنافس الجفالي البالغة 27 عاما، اليوم وغدا في سباق "جاكوار آي بيس تروفي"، وهو سباق للسيارات الكهربائية في الدرعية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض.

وستشارك الجفالي، المتحدرة من مدينة جدة غرب السعودية، والتي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، في فقرة يتم فيها استضافة سائق "مهم جدا"، ما يجعلها أول سعودية تتسابق على أرض المملكة.

وتشارك الجفالي في سباقات احترافية خارج السعودية منذ نحو عام، وقد سجلت ظهورها الأول في بطولة "فومورلا 4" البريطانية في أبريل الماضي.

Reema Juffali set to become the first Saudi woman to race in an international series within the kingdom https://t.co/C5EpuUzOeGpic.twitter.com/QPVXOhA43l — Jalopnik (@Jalopnik) November 11, 2019

The @FIAFormulaE ‘Girls on Track’ visited our paddock today. The first of its kind in Saudi, girls between 8-18 can explore careers in motorsport through innovative educational activities. Follow @D2bDOfficial and @FIAWim, and help empower the next generation of women in racing! pic.twitter.com/i6ynVhHqNg — Jaguar Racing (@JaguarRacing) November 21, 2019

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المصدر: أ ف ب