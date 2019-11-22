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تعرف على أول سائقة سعودية في سباق للسيارات بالمملكة (فيديو وصور)

الرياضة

تعرف على أول سائقة سعودية في سباق للسيارات بالمملكة (فيديو وصور)
AFP FAYEZ NURELDINE
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تقترب السعودية، ريما الجفالي، من حفر اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ بلادها، عندما ستشارك كأول امرأة في سباق للسرعة في المملكة.

وستتنافس الجفالي البالغة 27 عاما، اليوم وغدا في سباق "جاكوار آي بيس تروفي"، وهو سباق للسيارات الكهربائية في الدرعية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض.

وستشارك الجفالي، المتحدرة من مدينة جدة غرب السعودية، والتي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، في فقرة يتم فيها استضافة سائق "مهم جدا"، ما يجعلها أول سعودية تتسابق على أرض المملكة.

وتشارك الجفالي في سباقات احترافية خارج السعودية منذ نحو عام، وقد سجلت ظهورها الأول في بطولة "فومورلا 4" البريطانية في أبريل الماضي.

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المصدر: أ ف ب

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