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رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا

الرياضة

رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا
AFP Marco Bertorello
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أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، قائمة فريقه استعدادا للمباراة المقررة غدا السبت أمام أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من "الكالتشيو".

وشهدت قائمة "السيدة العجوز" غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتأكد غيابه رسميا عن المباراة، بعدما صرح ساري بأن رونالدو سيغيب عن المباراة بنسبة 99% لاستكمال عملية تعافيه.

وشدد ساري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد، على أن رونالدو سيواصل البرنامج الخاص به، كي يصبح جاهزا بشكل كامل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

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وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزيني، بنسوليو وبوفون.

في خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، دانيلو، بونوتشي، روجاني وديميرال.

في خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، إيمري تشان وبنتانكور.

في خط الهجوم: ديبالا، دوغلاس كوستا، كوادرادو، هيغواين وبيرنارديسكي.

المصدر: وكالات

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