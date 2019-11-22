عملاق أوروبي يقدم عرضا مغريا لنجم المنتخب الروسي

ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس أبدى رغبته في الحصول على خدمات نجم المنتخب الروسي أليكسي ميرانتشوك البالغ 24 عاما، لاعب خط وسط فريق لوكوموتيف موسكو.

وحسب صحيفة "Tuttosport" الإيطالية، فإن يوفنتوس الإيطالي مستعد لدفع 20 مليون يورو مقابل ضم ميرانتشوك الذي سجل هدفين في شباك "السيدة العجوز" مؤخرا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هدف في مباراة الذهاب في تورينو وهدف في مباراة الإياب في موسكو(انتهى اللقاءان لصالح يوفنتوس 2-1).

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أنه رغم نفي وكيل أعمال اللاعب، وجود أي اتفاقيات، إلا أن الوسيط جيوفريدا الذي حقق بفضله يوفنتوس قفزة ملحوظة للأمام في سباق التعاقد مع العديد من اللاعبين، تحدث مع النادي حول ضم ميرانشوك الذي يعتبر لاعبا من طراز مميز لاسيما أنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز سواء كمهاجم أو كصانع لعب أو جناح.

⚽️ Миранчук попал на обложку известного итальянского изданияhttps://t.co/K27IOLBa0Ipic.twitter.com/m6qUmNk45b — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 22, 2019

ولعب ميرانتشوك مع لوكوموتيف هذا الموسم 15 مباراة سجل خلالها 8 أهداف في مختلف البطولات.

المصدر: rsport.ria.ru