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عملاق أوروبي يقدم عرضا مغريا لنجم المنتخب الروسي

الرياضة

عملاق أوروبي يقدم عرضا مغريا لنجم المنتخب الروسي
Sputnik Владимир Астапкович
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ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس أبدى رغبته في الحصول على خدمات نجم المنتخب الروسي أليكسي ميرانتشوك البالغ 24 عاما، لاعب خط وسط فريق لوكوموتيف موسكو.

وحسب صحيفة "Tuttosport" الإيطالية، فإن يوفنتوس الإيطالي مستعد لدفع 20 مليون يورو مقابل ضم ميرانتشوك الذي سجل هدفين في شباك "السيدة العجوز" مؤخرا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هدف في مباراة الذهاب في تورينو وهدف في مباراة الإياب في موسكو(انتهى اللقاءان لصالح يوفنتوس 2-1).

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أنه رغم نفي وكيل أعمال اللاعب، وجود أي اتفاقيات، إلا أن الوسيط جيوفريدا الذي حقق بفضله يوفنتوس قفزة ملحوظة للأمام في سباق التعاقد مع العديد من اللاعبين، تحدث مع النادي حول ضم ميرانشوك الذي يعتبر لاعبا من طراز مميز لاسيما أنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز سواء كمهاجم أو كصانع لعب أو جناح.

ولعب ميرانتشوك مع لوكوموتيف هذا الموسم 15 مباراة سجل خلالها 8 أهداف في مختلف البطولات.

المصدر: rsport.ria.ru

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