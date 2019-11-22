ولي العهد السعودي يحضر سباق "فورمولا إي" بالدرعية
حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحمد بن سلمان أثناء تواجده لحضور السباق.
وتستضيف السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.
سمو #ولي_العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي #فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة #الدرعية. pic.twitter.com/qOYW9YvvIh— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 22, 2019
الامير #محمد_بن_سلمان#سباق_الدرعيه— أمل بنت خالد #بقيق 💚🇸🇦 (@Amyk511) November 22, 2019
الله يحفظك من كل شر
💚🇸🇦😊 pic.twitter.com/uNWg83425u
ولي العهد السعودي برفقة سمو ولي العهد— غـادة البحرين (@GhadaSabt) November 22, 2019
الأمير سلمان بن حمد وسمو الشيخ ناصر بن حمد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
رئيس هيئة الرياضة في سباق الدرعية
بالمملكة العربية السعودية #سباق_الدرعيةpic.twitter.com/JMcBaCn2ag
المصدر: RT