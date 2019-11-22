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ولي العهد السعودي يحضر سباق "فورمولا إي" بالدرعية

الرياضة

ولي العهد السعودي يحضر سباق
R1pag/twitter
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حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحمد بن سلمان أثناء تواجده لحضور السباق. 

وتستضيف السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.

المصدر: RT

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