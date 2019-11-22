ولي العهد السعودي يحضر سباق "فورمولا إي" بالدرعية

حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحمد بن سلمان أثناء تواجده لحضور السباق.

وتستضيف السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.

سمو #ولي_العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي #فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة #الدرعية. pic.twitter.com/qOYW9YvvIh — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 22, 2019

ولي العهد السعودي برفقة سمو ولي العهد

الأمير سلمان بن حمد وسمو الشيخ ناصر بن حمد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

رئيس هيئة الرياضة في سباق الدرعية

بالمملكة العربية السعودية #سباق_الدرعيةpic.twitter.com/JMcBaCn2ag — غـادة البحرين (@GhadaSabt) November 22, 2019

المصدر: RT