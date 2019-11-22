رسالة عاطفية من كوتينيو بعد إقالته من توتنهام

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على وقائع وداع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للاعبي توتنهام هوتسبير، الذين عمل معهم خمس سنوات، بعد إقالته من تدريب الفريق الثلاثاء الماضي.

ولم يستطع بوكيتينو وداع اللاعبين وجها لوجه، ولكنه ترك لهم رسالة، على اللوحة المخصصة لشرح خطة اللعب.

وكتب المدرب البالغ 47 عاما في رسالته الوداعية: "شكرا جزيلا لكم جميعا، ليس علينا أن نقول وداعا لأنكم سوف تظلون في قلبي".

Красивый жест Почеттино в последний день на базе «Тоттенхэма»: «Большое спасибо. Мы не прощаемся... Вы всегда будете в наших ❤» pic.twitter.com/jtN464WaKv — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 22, 2019

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وكان بوكيتينو يقود السبيرز منذ 2014 وحتى الموسم الحالي، ونجح في الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وتراجع توتنهام عن عادته في التواجد ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم إذ يحتل المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

يذكر أن إدارة توتنهام عينت البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق خلفا للمدرب الأرجنتيني، بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل بوكيتينو.

المصدر: "ذا صن"