 
مباشر

رسالة عاطفية من كوتينيو بعد إقالته من توتنهام

الرياضة

رسالة عاطفية من كوتينيو بعد إقالته من توتنهام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrkt

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على وقائع وداع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للاعبي توتنهام هوتسبير، الذين عمل معهم خمس سنوات، بعد إقالته من تدريب الفريق الثلاثاء الماضي.

ولم يستطع بوكيتينو وداع اللاعبين وجها لوجه، ولكنه ترك لهم رسالة، على اللوحة المخصصة لشرح خطة اللعب.

وكتب المدرب البالغ 47 عاما في رسالته الوداعية: "شكرا جزيلا لكم جميعا، ليس علينا أن نقول وداعا لأنكم سوف تظلون في قلبي".

إقرأ المزيد
توتنهام هوتسبير يقيل مدربه بوكيتينو
توتنهام هوتسبير يقيل مدربه بوكيتينو
إقرأ المزيد
توتنهام يمنح مورينيو ضعف راتب بوكيتينو المقال
توتنهام يمنح مورينيو ضعف راتب بوكيتينو المقال

وكان بوكيتينو يقود السبيرز منذ 2014 وحتى الموسم الحالي، ونجح في الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وتراجع توتنهام عن عادته في التواجد ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم إذ يحتل المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

يذكر أن إدارة توتنهام عينت البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق خلفا للمدرب الأرجنتيني، بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل بوكيتينو.

المصدر: "ذا صن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!