مارادونا يعود للتدريب من جديد بعد 48 ساعة من استقالته

أعلن أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن عودته لتدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم، وذلك بعد يومين فقط من تقديم استقالته.

وكتب مارادونا على حسابه في "إنستغرام" مرفقا بفيديو لمشجعي النادي وهي تطالب بعودته للفريق: "أنا سعيد جدا لإعلان بقائي مدربا ليخمناسيا، بعد أن حققنا أخيرا وحدة سياسية في النادي".

وكان مارادونا البالغ 59 عاما أوضح أنه لم يعد حريصا على البقاء في النادي، رابطا مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.

لكن آلاف المشجعين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 إلى منصبه.

وتابع مارادونا: "آمل في منحي التدعيمات التي أحتاجها في الفريق، الذي يكافح لعدم الهبوط".

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واستلم مارادونا تدريب الفريق مطلع سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يساهم بصعوده إلى المركز الثاني والعشرين.

وخاض الفريق آخر مباراة بإشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-0 في نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز الفريق في 3 مباريات من أصل 8 تحت إشراف الأرجنتيني، كلها خارج أرضه، فيما خسر 5 مباريات 4 منها في عقر داره.

وعرف مارادونا الذي اعتزل اللعب عام 1997 مسيرة تدريبية باهتة، أشرف خلالها على المنتخب الوطني وعلى أندية في الأرجنتين والإمارات والمكسيك.

المصدر: "أ ف ب"