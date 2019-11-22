حوار بين ميسي ورونالدينيو عبر تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني، مقطع فيديو لحوار بين أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو ونجم برشلونة ليونيل ميسي.

وظهر "رونالدينيو" خلال الفيديو الذي نشره آل الشيخ عبر صفحته على "تويتر" يرسل رسالة لقائد برشلونة قائلا له: "مرحبا ميسي، أرسل لك الرسالة لأخبرك أني حضرت معرض الرياض للسيارات، واشتريت سيارتي، متى ستأتي لتشتري سيارتك أنت أيضا؟".

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بدوره رد ميسي في نفس الفيديو على الرسالة قائلا: "أهلا رولي، أنا كنت في الرياض منذ أيام قليلة معالمنتخب الأرجنتيني، وزرت أبو ناصر"آل الشيخ" في السعودية، وسأعود مجددا في يناير من أجل كأس السوبر، أحبك كثيرا".

وقام رونالدينيو أمس الخميس بشراء أول سيارة من معرض الرياض للسيارات المقام حاليا بالعاصمة السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض، ليصبح أول مشتر في معرض الرياض للسيارات.

يذكر أن آل الشيخ سبق وقد ظهر بمقطع فيديو مع ميسي أثناء تواجده في الرياض، وطالب أن يتعاقد معه بعد 5 سنوات، ليعتزل داخل نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه.

المصدر: "تويتر تركي آل الشيخ"