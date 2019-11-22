تغريم شاختار الأوكراني بسبب اللغة الروسية

غرّم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم فريق دونيتسك شاختار بـ20 ألف هريفنيا، أي ما يعادل 826 دولارا، بسبب إعلان داخل الملعب أذيع باللغة الروسية أثناء مواجهة دينامو كييف له في 10 نوفمبر.

وتعرض في تلك المباراة قائد فريق شاختار تايسون، لإهانات عنصرية، ما استدعى حكم اللقاء الطلب من مذيع إذاعة الإستاد توجيه رسالة لجماهير الملعب الكف عن تلك الهتافات المسيئة، وقام المذيع بإعلان الطلب باللغة الروسية، حيث يحظر قانون اللغة الأوكرانية استخدام اللغة الروسية علنا في أي مجال من مجالات الحياة تقريبا.

Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян

https://t.co/1NcqCzPRg5pic.twitter.com/emDl6lrkPd — Футбол 24 (@football24tv) November 21, 2019

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كما عاقب اتحاد الكرة تايسون بالإيقاف مباراة واحدة، والإيقاف لمباراتين مع وقف التنفيذ، وتم طرده بعد حصوله على البطاقة الحمراء بسبب رده على الإساءات العنصرية من جانب مشجعي دينامو كييف، بتوجيه إشارة مسيئة بيده وركل الكرة باتجاه المدرجات.

وفرض الاتحاد الأوكراني غرامة قيمتها نحو 20 ألف دولار على دينامو كييف، كما سيتم معاقبته بخوض مباراة أخرى بدون جمهور، في حال تكرار هذا السلوك خلال هذا الموسم.

المصدر: football24.ua