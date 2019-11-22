دجوكوفيتش يقود صربيا إلى ربع نهائي كأس ديفيز

قاد المصنف ثانيا عالميا نوفاك دجوكوفيتش منتخب بلاده صربيا إلى ربع نهائي النسخة الأولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيز للتنس، الخميس على حساب فرنسا في مدريد.

وضمن المجموعة الأولى، حققت صربيا فوزها الثاني على حساب فرنسا 2-1 بعد الأول على اليابان 3-0 الأربعاء.

وبعد تخطي فيليب كراينوفيتش الفرنسي جوويلفريد تسونغا 7-5 و7-6 (7-5)، حسم دجوكوفيتش المواجهة بالفوز الثاني على بنوا بير 6-3 و6-3.

وفي مباراة الزوجي الهامشية، فاز الفرنسيان بيارهوغ هيربير ونيكولا ماهو على يانكو تيبساريفيتش وفيكتور ترويتسكي 6-4 و6-4.

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وبهذه النتيجة، ودعت فرنسا المنافسة بحيث لن يكون بمقدورها الحلول بين أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني.

وشكل خروج فرنسا مفاجأة كونها الأفضل تصنيفا في مسابقة أحرزت لقبها 10 مرات، وخسرت نهائي العام الماضي أمام كرواتيا.

وتلتقي صربيا الجمعة في ربع النهائي روسيا وصيفة المجموعة الثانية التي فازت على كرواتيا 3-0 وخسرت أمام اسبانيا 1-2.

المصدر:"أ ف ب"