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شاهد.. لاعب ينفذ ركلة ترجيح "بشكل كوميدي" ويضيع كأس البطولة على فريقه

الرياضة

شاهد.. لاعب ينفذ ركلة ترجيح
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد لاعبي "بايساندو" يظهر فشله في ترجمة ركلة ترجيحية لهدف بشكل مضحك، خلال مباراة فريقه أمام "كويابا" بنهائي بطولة "كأس فيردي" البرازيلية.

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ويظهر في الفيديو لاعب "بايساندو" كيكيا أوليفيرا يستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة والحاسمة للتتويج باللقب، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بالركلات 4-4، مع إهدار المنافس "كويابا" لإحدى ركلاته.

وقام أوليفيرا بتثبيت الكرة في علامة الجزاء، وتراجع كثيرا إلى الخلف ليستعد لتنفيذ الركلة، وعند إطلاق حكم اللقاء صافرته لتنفيذ الركلة، بدأ أوليفيرا يتقدم مشيا باتجاه الكرة بشكل مبالغ فيه وغير مألوف وهو ينظر إلى حارس المرمى، وعندما وصل بجانب الكرة تراجع خطوة إلى الخلف وعاد ليسدد الكرة عن يسار الحارس الذي ذهب باتجاه اليمين، ولسوء حظ أوليفيرا فإن كرته جاورت القائم الأيسر لحارس المنافس.

وخسر فريق أوليفيرا لقب البطولة بعد أن أضاع أحد زملائه الركلة التالية في حين سجل الفريق المنافس.

وانتشر فيديو الركلة الترجيحية كالنار في الهشيم في غضون ساعات، وأجمعت العديد من التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أنها أسوأ ركلة ترجيحية في التاريخ.

المصدر: eurosport.ru

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