تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد لاعبي "بايساندو" يظهر فشله في ترجمة ركلة ترجيحية لهدف بشكل مضحك، خلال مباراة فريقه أمام "كويابا" بنهائي بطولة "كأس فيردي" البرازيلية.

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ويظهر في الفيديو لاعب "بايساندو" كيكيا أوليفيرا يستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة والحاسمة للتتويج باللقب، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بالركلات 4-4، مع إهدار المنافس "كويابا" لإحدى ركلاته.

وقام أوليفيرا بتثبيت الكرة في علامة الجزاء، وتراجع كثيرا إلى الخلف ليستعد لتنفيذ الركلة، وعند إطلاق حكم اللقاء صافرته لتنفيذ الركلة، بدأ أوليفيرا يتقدم مشيا باتجاه الكرة بشكل مبالغ فيه وغير مألوف وهو ينظر إلى حارس المرمى، وعندما وصل بجانب الكرة تراجع خطوة إلى الخلف وعاد ليسدد الكرة عن يسار الحارس الذي ذهب باتجاه اليمين، ولسوء حظ أوليفيرا فإن كرته جاورت القائم الأيسر لحارس المنافس.

وخسر فريق أوليفيرا لقب البطولة بعد أن أضاع أحد زملائه الركلة التالية في حين سجل الفريق المنافس.

وانتشر فيديو الركلة الترجيحية كالنار في الهشيم في غضون ساعات، وأجمعت العديد من التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أنها أسوأ ركلة ترجيحية في التاريخ.

A direção do @Operario1938 parabeniza todos os envolvidos do nosso vizinho @CuiabaEC pela conquista da @sigaCopaVerde 2019 da @CBF_Futebol. Esse título fortalece o futebol do Centro-oeste. pic.twitter.com/0Qmg06DHTq — Operário F.C.Oficial (@Operario1938) November 21, 2019

Campeões da Copa Verde:



2014 -Brasília

2015 - Cuiabá

2016 - Paysandu

2017 - Luverdense

2018 - Paysandu

2019 - Cuiabá pic.twitter.com/94HUp7NdQ4 — Copa Verde (@sigaCopaVerde) November 21, 2019

O CUIABÁ É CAMPEÃO DA COPA VERDE 2019! pic.twitter.com/o9A1FvbmEi — Copa Verde (@sigaCopaVerde) November 21, 2019

المصدر: eurosport.ru