روسيا تتأهل لربع نهائي كأس ديفيز لكرة المضرب

تأهل المنتخب الروسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد.

Who will hoist the famous trophy on Sunday?#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/ounzuxF79b — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 21, 2019

وتأهل المنتخب الروسي المكون من اللاعبين كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف ويفغيني دينسكوي إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين من أصحاب المراكز الثانية في المجموعات الست.

Off to a flying start, @AndreyRublev97 secures the lead for Russia with a 6-3 6-3 win over Gojo.



🇭🇷0️⃣🆚1️⃣🇷🇺#CRORUS#DavisCupMadridFinals#ByRakutenpic.twitter.com/fTuHqEQ0Dx — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 18, 2019

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وفاز المنتخب الروسي على نظيره الكرواتي حامل اللقب بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر من المنتخب الإسباني صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية 2-1.

وسيواجه المنتخب الروسي في الدور ربع النهائي غدا الجمعة نظيره الصربي.

وتقام كأس ديفيز بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على 4 أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا توزع على 6 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث، عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

المصدر: rsport.ria.ru