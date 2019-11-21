حقيقة زواج كريستيانو رونالدو "السري" في المغرب

كشفت مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حقيقة زواجه سرا من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز في المغرب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر مقربة من النجم البرتغالي نفيها للتقارير الصحفية، التي تحدثت عن زواج رونالدو البالغ 34 عاما من صديقته الإسبانية التي يرتبط بها منذ عام 2016.

وكانت قد ذكرت مجلة "نوفيلا 2000" الإيطالية، في تقرير أن نجم "السيدة العجوز"، تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس الماضي.

Cristiano Ronaldo denies secretly getting married to girlfriend, Georgina Rodriguez https://t.co/IawoyERDwipic.twitter.com/YGW6V4OJyT — WotzupOntv (@wotzupNG) November 21, 2019

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وتناقلت الصحف الإيطالية خبر زفاف "الدون" أثناء زياته للمغرب لمتابعة أشغال بناء فندقه، بمدينة مراكش.

وأتت التكهنات حول حفل زفاف الثنائي بعد أسابيع قليلة من كشف رونالدو، عن خطط للزواج من الحسناء السمراء، والتي يصر على أنه حلم والدته ماريا دولوريس.

وفي حوار رونالدو مع المذيع الشهير بيرس مورغان على شبكة CNN، قال: "لقد ساعدتني كثير (جورجينا)، بالطبع أنا أحبها، سنكون (متزوجين) يوما ما بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضا".

يذكر أن جورجينا البالغة 25 عاما هي والدة طفلة النجم البرتغالي وتدعى آلانا، كما ترعى أطفاله الثلاثة الأخرين، كريستيانو جونيور، والتوأمين إيفا وماتيو".

المصدر: dailymail.co.uk