أصدر روبرت مورينو المدرب السابق للمنتخب الإسباني بيانا رسميا للتعليق على رحيله عن منصبه بعدما أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد عودة لويس إنريكي ليقود "الماتادور" في كأس أوروبا 2020.

لكن مورينو بدا منزعجا من الطريقة التي تمت بها معالجة الأمور ورفض الحديث أمام وسائل الإعلام بعد الفوز على رومانيا الاثنين الماضي، وتردد أنه غادر غرفة تبديل الملابس باكيا.

قال مورينو: "لو عدت إلى ساعاتي القليلة الماضية أو حتى أيامي الأخيرة، سأدخل فقط في دوامة من اللوم والتوبيخ، لن أقوم بذلك، لا أرى أي فائدة في ذلك".

وأضاف: "لقد احترمت دوما كلمتي، وبأنني لن أقف في طريق لويس إنريكي إذا قرر العودة إلى منصب المدرب".

وتابع: "هذا ما قمت به.. أتمنى الأفضل له لأن فرحته ستكون فرحتنا".

#ENDeportes ¿Cuál será el destino de Robert Moreno con la llegada de Luis Enrique? https://t.co/n08cENiJ7Bpic.twitter.com/nUvh2UclXk — El Nacional (@ElNacionalWeb) November 21, 2019

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وكان إنريكي البالغ 49 عاما استلم مهامه كمدرب للمنتخب الوطني في يوليو 2018 بعد مونديال روسيا، لكنه عجز عن إكمال مهمته بسبب مرض ابنته تشانا، فناب عنه مساعده مورينو ونجح في قيادة أبطال مونديال 2010 إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، محققا الفوز في 5 مباريات مقابل تعادلين.

المصدر: وكالات