"هالك الإيراني" يدخل عالم السينما وأفلام الحركة والإثارة
يبدو أن سجاد غريبي الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي والملقب بـ"هالك الإيراني"، سيدخل في تحد جديد بعد اقتحامه عالم القتال في فنون الرياضات المختلطة MMA.
وأعلن غريبي صاحب العضلات المفتولة المثيرة للإعجاب في "إنستغرام" والذي يتابعه حوالي 468 ألف متابع، أنه سيدخل عالم السينما، وسيقوم بتصوير فيلمه الأول بعنوان "كن نجما".
وسيندرج الفيلم تحت نوع أفلام الإثارة والكوميديا، وسيقوم بإخراجه المخرج الإيراني مصطفى هاشمي المعروف شعبيا باسم العميل "زيهي".
وسيلعب غريبي البالغ 27 عاما دور شرطي ضالع في عملية اختطاف، حيث تدور قصة الفيلم حول الغيرة والجشع التي تقف أمام نجاح الشخص والمعيقة لأن تجعل منه نجما.
يعد "هالك الإيراني" من الوجوه المعروفة على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث لقب بـ"هالك" للشبه الكبير بينه وبين الشخصية الخارقة المعروفة، ويصل وزنه إلى 175 كيلوغراما ويبلغ طوله 186 سنتيمترا.
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"Being A Star" is the name of my first movie a comedy-action genre film by iranian director Mostafa Hashemzehi, who is popularly known as agent zehi ; The film continues to explore where greed and jealousy hinders one to succeed and to make a person to be a star out of it . Sadjad Gharibi, known as the Iranian Hulk in the film, is a special police force who plays a role in the kidnapping operation by the kidnappers. It will be a movie starring many Iranian stars and is expected to achieve worldwide success due to the presence of Iranian Hulk figures in the US and Europe. For more information contact us at : Mostafa.hashemzehi@gmail.com Translate by @iman_pandi "برای ستاره شدن" نام اولین تجربه سینمایی من خواهد بود ، مصطفی هاشم زهی در نویسندگی و کارگردانی این اثر نقش دارد ، در توضیح این فیلم آمده است حسادت غرور و حرص مانع رسیدن به موفقیت و این تلاش برای رسیدن به هدف است که از انسان یک ستاره میسازد . سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی در این فیلم یک نیروی ویژه پلیس است که در عملیات نجات گروگانها از دست آدم ربایان به ایفای نقش میپردازد . "برای ستاره شدن" بدلیل حضور ستاره هایی جهانی مانند هالک ایرانی به موفقیت های بین المللی در آمریکا و اروپا دست پیدا خواهد کرد .
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Be brave and Invite me to fight. rather than hiding behind your sponsors, I am ready to fight you, show me what you've got to say in the ring هدف تو مبارزه نیست هدف تو دیده شدن در رسانه هست تو هرگز روبروی من نمیتونی قرار بگیری بهت پیشنهاد میکنم این ریسک نکن مجسمه بزرگ رستم دستان و رخش
وكانت قد وقعت منظمة Bare Knuckle FC League للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي تنظم نزالات بدون قفازات، عقدا مع الشاب الإيراني العملاق غريبي.
ووصفت المنظمة الأمر بأنه "أكبر توقيع في تاريخ الدوري"، ويتبقى البحث عن مقاتل يوافق على إقامة نزال ضد غريبي بقبضتين عاريتين، حيث لا يرتدي المقاتلون قفازات في نزالات "Bare Knuckle FC"، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق عدة.
المصدر: insatgram \iranian hulk 🇮🇷