شاهد.. لقطات من التدريب الأول لمورينيو مع توتنهام

قاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مرانه الأول مع توتنهام هوتسبير، بعدما تولى القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حتى نهاية موسم 2023-2022 .

ونشر الموقع الرسمي للنادي اللندني فيديو وصورا للتمرين الأول لتوتنهام تحت قيادة مورينيو.

وأعلن توتنهام اليوم الأربعاء، تعيين مورينيو مدربا جديدا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2022، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بسبب النتائج السيئة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Jose 📍 Hotspur Way



📲 Watch the full video of our new Head Coach's first training session exclusively on the Spurs Official app. #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

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المصدر: وكالات