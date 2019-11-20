شاهد.. لقطات من التدريب الأول لمورينيو مع توتنهام
قاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مرانه الأول مع توتنهام هوتسبير، بعدما تولى القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حتى نهاية موسم 2023-2022 .
Jose's first training session. #THFC ⚪️ #COYSpic.twitter.com/IWzAvMK0EY— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019
ونشر الموقع الرسمي للنادي اللندني فيديو وصورا للتمرين الأول لتوتنهام تحت قيادة مورينيو.
Meeting the squad. #THFC ⚪️ #COYSpic.twitter.com/bV3qNJ3awB— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019
وأعلن توتنهام اليوم الأربعاء، تعيين مورينيو مدربا جديدا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2022، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بسبب النتائج السيئة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
Jose 📍 Hotspur Way— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019
📲 Watch the full video of our new Head Coach's first training session exclusively on the Spurs Official app. #THFC ⚪️ #COYS
المصدر: وكالات