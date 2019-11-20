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شاهد.. لقطات من التدريب الأول لمورينيو مع توتنهام

الرياضة

شاهد.. لقطات من التدريب الأول لمورينيو مع توتنهام
SpursOfficial/twitter
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قاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مرانه الأول مع توتنهام هوتسبير، بعدما تولى القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حتى نهاية موسم 2023-2022 .

ونشر الموقع الرسمي للنادي اللندني فيديو وصورا للتمرين الأول لتوتنهام تحت قيادة مورينيو.

وأعلن توتنهام اليوم الأربعاء، تعيين مورينيو مدربا جديدا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2022، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بسبب النتائج السيئة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: وكالات

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