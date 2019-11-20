بالفيديو.. غاريث بيل يستفز ريال مدريد خلال احتفاله بتأهل ويلز إلى يورو 2020

أثار غاريث بيل، نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز، غضب جماهير النادي الإسباني باحتفاله مع زملائه بتأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020، عبر الإمساك براية مكتوب عليها "ويلز ثم الغولف ثم مدريد".

وأطلق بيل قبل أيام تصريحات زادت خلافاته مع ناديه عندما أعلن أنه يفضل اللعب مع منتخب ويلز عن ناديه الملكي قبل مواجهة حاسمة لمنتخب بلاده أمام أذربيجان، السبت الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

وخرج الكثيرون لتوجيه أسهم النقد للاعب الأعسر، خاصة بعد تسليط صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على احتفال بيل المثير للجدل بتأهل ويلز إلى يورو 2020، والراية التي وضعت ريال مدريد في آخر قائمة أولوياته.

Nothing but respect for the sheer absence of one single fuck given by Gareth Bale here. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/7ngxIdi1hK — FootballJOE (@FootballJOE) November 19, 2019

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وساهم المهاجم، البالغ 30 عاما، في تأهل ويلز إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، ليصبح المنتخب رقم 20 الذي يضمن تواجده في اليورو العام المقبل.

وتأهلت ويلز للبطولة للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز بهدفين نظيفين على ضيفتها المجر في المجموعة الخامسة، أمس الثلاثاء.

وبهذا الفوز احتلت ويلز، التي تأهلت للدور قبل النهائي في بطولة 2016، المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف كرواتيا، التي حسمت صدارة المجموعة.

المصدر: وكالات