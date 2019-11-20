يورو 2020.. بلجيكا تحرج قبرص وتنهي مشوارها بالعلامة الكاملة (فيديو)

أنهى منتخب بلجيكا لكرة القدم تصفيات كأس أوروبا 2020 بالعلامة الكاملة بعد فوزه العريض على ضيفه القبرصي 6-1، الثلاثاء، في بروكسل ضمن الجولة الـ10والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل كريستيان بينتيكي (16 و67) وكيفن دي بروين (35 و41) ويانيك كاراسكو (44) وكيبروس كريستوفورو (51 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بلجيكا، ردا على افتتاح الضيوف للتسجيل عبر نيكولا لاونو في الدقيقة 14.

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وهذا هو الفوز العاشر لبلجيكا برصيد 30 نقطة لتحذو حذو إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة، علما بأنها الوحيدة، إلى جانب إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة، التي حققت العلامة الكاملة في التصفيات.

وكانت بلجيكا وروسيا قد ضمنتا تأهلهما، حيث كان المنتخب الروسي قد عزز وصافته برصيد 24 نقطة بفوزه على سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة.

المصدر:"أ ف ب"