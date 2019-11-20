يورو 2020.. ألمانيا تستعيد هيبتها وتسحق إيرلندا الشمالية (فيديو)

حسمت ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم أمام غريمتها هولندا، بعد فوز عريض أمام إيرلندا الشمالية 6-1 يوم أمس في فرانكفورت ضمن الجولة الـ10 والأخيرة.

وسجل نجم بايرن ميونيخ، سيرج غنابري، ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 19 و47 و60 ، رافعا رصيده إلى 13 هدفا في 13 مباراة دولية.

وأضاف زميله في الفريق البافاري، لاعب الوسط، ليون غوريتسكا، ثنائية في الدقيقتين 43 و73، قبل أن يختتم لاعب وسط بوروسيا دورتموند المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما افتتحت إيرلندا الشمالية التسجيل عبر، ميكايل سميث، في الدقيقة السابعة.

وكان رجال المدرب يواكيم لوف بحاجة إلى تجديد الفوز على إيرلندا الشمالية بعدما كانوا تغلبوا عليها ذهابا خارج قواعدهم 2-0، من أجل ضمان المركز الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة هولندا مع ضيفتها إستونيا، وهو ما حققته لترفع رصيدها إلى 21 نقطة، بفارق نقطتين أمام هولندا التي لم ينفعها فوزها الكبير على إستونيا 5-0.

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وبعد أن اكتفت بالفوز في 4 مباريات فقط من أصل 16 خاضتها، إن كان وديا أو في مونديال روسيا ودوري الأمم الأوروبية، استعادت ألمانيا شيئا من هيبتها التي فقدت، خصوصا بعد تنازلها عن اللقب العالمي بخروجها من الدور الأول صيف 2018، استعادتها بخروجها فائزة في سبع من مبارياتها التسع الأخيرة (هزيمة واحدة خلال هذه السلسلة كانت ضد هولندا في التصفيات الحالية).

المصدر: "أ ف ب"