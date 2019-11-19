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روسيا تكتسح سان مارينو بخماسية في ختام تصفيات "يورو 2020" (فيديو)

الرياضة

روسيا تكتسح سان مارينو بخماسية في ختام تصفيات
Sputnik
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حقق المنتخب الروسي فوزا عريضا على مضيفه منتخب سان مارينو بخماسية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020".

وتناوب على تسجيل خماسية المنتخب الروسي كل من دالير كوزيايف وسيرغي بيتروف وأليكسي ميرانتشوك وأليكسي يونوف ونيكولاي كومليتشينكو في الدقائق 3 و19 و49 و56 و78 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفعت روسيا رصيدها إلى 24 نقطة في وصافة المجموعة التاسعة، خلف بلجيكا المتصدرة بالعلامة الكاملة (30 نقطة)، فيما بقي رصيد منتخب سان مارينو خال من النقاط ويتذيل جدول ترتيب المجموعة.

يذكر أن المنتخب الروسي ضمن التأهل مبكرا منذ الجولة الثامنة من التصفيات.

المصدر: euro2020.ria.ru

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