"النشامى" يقسون على تايوان بخماسية في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
حقق المنتخب الأردني فوزا عريضا على ضيفه التايواني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.
فيديو : اهداف المباراة : #الاردن 5 - 0 #الصين_تايبه ... تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا 2023 pic.twitter.com/3UA3lGOnaQ— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
وحملت خماسية "النشامى" توقيع كل من بهاء فيصل (هدفين) وأحمد عرسان ويزن العرب وحمزة الدردور في الدقائق 4 و26 و42 و62 و75.
FT: JOR 🇯🇴 5 - 0 TPE— AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019
Jordan grab the 3 points helping the home side to reach 10 points in the #AsianQualifiers Group B, while Chinese Taipei are still without any point! pic.twitter.com/vLsPBiudcJ
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويتأخر عن المنتخب الكويتي الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتذيل المنتخب التايواني من دون نقاط فرق المجموعة التي يتصدرها المنتخب الأسترالي بـ 12 نقطة.
المصدر: وكالات