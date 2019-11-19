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"النشامى" يقسون على تايوان بخماسية في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

Reuters
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حقق المنتخب الأردني فوزا عريضا على ضيفه التايواني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وحملت خماسية "النشامى" توقيع كل من بهاء فيصل (هدفين) وأحمد عرسان ويزن العرب وحمزة الدردور في الدقائق 4 و26 و42 و62 و75. 

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويتأخر عن المنتخب الكويتي الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتذيل المنتخب التايواني من دون نقاط فرق المجموعة التي يتصدرها المنتخب الأسترالي بـ 12 نقطة.

المصدر: وكالات

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