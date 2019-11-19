رسميا.. لويس إنريكي يعود لقيادة المنتخب الإسباني

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عودة لويس إنريكي المدير الفني السابق للماتادور لمنصبه، بدلا من روبرت مورينو.

OFFICIAL: #LuisEnrique WILL BE THE COACH OF SPAIN IN THE EUROCOPA 2020 REPLACING ROBERT MORENO #Spainhttps://t.co/6Wp7OTlsPU — Assil Sport (@assilsport) November 19, 2019

وتولي روبرت مورينو القيادة الفنية للمنتخب الإسباني، في 25 مارس الماضي، بسبب انشغال إنريكي مع مرض ابنته تشانا والتي توفيت بعد أشهر، بعد معاناة مع السرطان.

🇪🇸 Former #Barça coach #LuisEnrique has been reappointed as #Spain's manager. He resigned from the position earlier this year to look after his daughter.



Wishing him all the best physically and mentally to lead the #Barça + #Madrid squad . 👏 pic.twitter.com/yFCpBZ6d3A — Santa Ⓜₐᵣᵢₐ 🇵🇱 | ⚽ SZN (@Everyone_heart) November 19, 2019

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وخاض مورينو مع منتخب "اللاروخا" 6 مباريات، فاز في 4 منها وتعادل في اثنتين، ليقود المنتخب الإسباني للوصول لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" في صدارة المجموعة السادسة، وودع اللاعبين بالدموع أمس الاثنين، عقب الانتصار بخماسية نظيفة على رومانيا في ختام التصفيات.

المصدر: وكالات