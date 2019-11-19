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رسميا.. لويس إنريكي يعود لقيادة المنتخب الإسباني

الرياضة

رسميا.. لويس إنريكي يعود لقيادة المنتخب الإسباني
AFP JOSE JORDAN
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أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عودة لويس إنريكي المدير الفني السابق للماتادور لمنصبه، بدلا من روبرت مورينو.

وتولي روبرت مورينو القيادة الفنية للمنتخب الإسباني، في 25 مارس الماضي، بسبب انشغال إنريكي مع مرض ابنته تشانا والتي توفيت بعد أشهر، بعد معاناة مع السرطان.

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وخاض مورينو مع منتخب "اللاروخا" 6 مباريات، فاز في 4 منها وتعادل في اثنتين، ليقود المنتخب الإسباني للوصول لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" في صدارة المجموعة السادسة، وودع اللاعبين بالدموع أمس الاثنين، عقب الانتصار بخماسية نظيفة على رومانيا في ختام التصفيات.

المصدر: وكالات

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