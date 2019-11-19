رئيس الحكومة العراقية لـ"أسود الرافدين" قبل مباراة البحرين: الشعب كله معكم

أجرى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، في بداية الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم.

وتحدث عبد المهدي بالهاتف مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود والمدير الإداري باسل كوركيس والكابتن علاء عبد الزهرة، ووجه التحية، باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، لجميع أعضاء الوفد واللاعبين، وحثهم على إكمال الاستعدادات لمباراة اليوم وتحقيق الفوز في مباراته مع نظيره البحريني.

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وقال عبد المهدي للمنتخب: "إنكم ترفعون علم العراق، ورؤوس العراقيين والشعب كله معكم وننتظر منكم الأخبار السارة والفوز وإدخال الفرحة لقلوب العراقيين في هذه المباراة مجددا"، داعيا "لتركيز الجهود على المباراة".

ووعد بتوفير الدعم اللازم للمنتخب وتلبية جميع متطلباته الأخرى.

وسيخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراة مهمة مع نظيره البحريني في الأردن ضمن المجموعة الثالثة من منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

المصدر: RT