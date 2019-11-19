رونالدو يخمد فتنة يوفنتوس بوجبة عشاء.. وجورجينا تفاجىء متابعيها بصور جريئة

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إخماد القضية التي أثيرت في الفترة الأخيرة داخل السيدة العجوز، على خلفية أزمته بعد استبداله فى مباراة ميلان الأخيرة بالدورى الإيطالي.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن "الدون" يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو بعد فترة التوقف الدولي، موضحة أنه يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية.

وكان رونالدو قد أظهر استياءه من قرار مدربه ماوريسيو ساري، الذي استبدله في مباراتين متتاليتين، في دوري الأبطال والدوري المحلي، ليخرج الدون غاضبا إلى غرفة تبديل الملابس مباشرة خلال مباراة ميلان وليس إلى دكة البدلاء.

ويستعد فريق يوفنتوس لاستئناف التدريبات غدا الأربعاء، تحضيرا لمواجهة أتالانتا السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الكالتشيو.

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بالمقابل فاجأت صديقة النجم البرتغالي جورجينا رودريغيز متابعيها على "إنستغرام" مرة أخرى بصور جديدة وجريئة.

ونشرت صديقة رونالدو على حسابها بعضا من صورها، ضمن حملة ترويج لماركة ملابس رياضة اليوغا، لتنال الصور إعجاب أكثر من مليوني متابع إضافة إلى مئات الآلاف من التعليقات التي أثنت على جمالها.

المصدر: ilbianconero.com