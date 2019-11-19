إنريكي يقترب من العودة لتدريب "الماتادور".. ومؤتمر صحفي لإقالة مورينو

ودع روبرت مورينو مدرب المنتخب الإسباني جميع لاعبيه بالبكاء في غرفة خلع الملابس، بعد إبلاغه بأنه لن يبق في منصبه، عقب الفوز على رومانيا الاثنين في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وكشفت صحيفة "ماركا" أنه سيتم الإعلان عن قرار إقالة مورينو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وتعيين بدلا منه المدرب السابق لويس إنريكي الذي سيتولى قيادة لاروخا في بطولة يورو 2020.

وكان المدرب مورينو رفض الظهور أمام وسائل الإعلام، مساء أمس، لمعرفته بخبر الإقالة، وذلك عقب المباراة التي فاز بها بنتيجة عريضة (5 أهداف نظيفة) أمام منتخب رومانيا في ختام التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

LaLiga: Robert Moreno says goodbye with Spain players in tears https://t.co/PEM01ktXQNpic.twitter.com/kAug6FQrP5 — MbS Canada (@En24Newsy) November 19, 2019

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وتولى إنريكي البالغ 49 عاما تدريب منتخب إسبانيا بعد نهائيات مونديال روسيا بدلا من فرناندو هييرو، بينما حصل مورينو على هذا المنصب مؤقتا في شهر يوليو الماضي، عندما علم إنريكي بمرض ابنته قبل المباراة ضد منتخب مالطا في تصفيات يورو 2020، ومن ثم وفاتها بعد صراع مع مرض سرطان العظام، وعليه فسيحصل مورينو على تعويض مادي من قبل الاتحاد الإسباني.

وخاض مورينو منتخب "اللاروخا" 6 مباريات، فاز في 4 منها وتعادل في اثنتين، ونجح في تصدر "الماتادور" لمجموعته الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

المصدر: "ماركا"