أول تعليق لمدرب الفراعنة بعد التعادل المخيب أمام جزر القمر ويكشف الأسباب

رد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، النتيجة المخيبة عقب السقوط في فخ التعادل أمام جزر القمر، الاثنين، إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الفراعنة مؤخرا، بسبب الغيابات والإصابات.

وبرر البدري التعثر الثاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعدة عوامل، حيث اتهم منتقديه ووصفهم بالأشخاص غير الواعين في تصريحات أعقبت المباراة، إذ قال: "هناك العديد من الناس ليس لديهم وعي ويطالبون من المنتخب تقديم أداء جيد ويتحدثون وكأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات، لكن هذا خاطئ، ولم أتحدث عن هذه المبررات من قبل حتى لا أختلق أعذارا للاعبين المتواجدين معي".

وأوضح مدرب الفراعنة أن توقف الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أثر سلبا على أداء المنتخب المصري، بالإضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز.

وعبر البدري عن عدم رضاه على النتائج المسجلة في أول مباراتين من التصفيات، مشددا على ثقته في تأهل المنتخب لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مع بقاء 4 مواجهات رسمية.

حسام البدري: توقف الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أثر بالسلب على أداء المنتخب المصري، بالإضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز.#جزر_القمرpic.twitter.com/CtSzw2Vkf3 — Al Ahly Media (@AlAhly_Media) November 18, 2019

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وختم حديثه بالقول: "سنكون من المتأهلين بإذن الله لنهائيات كأس إفريقيا، وسيكون ذلك بمساهمة، محمد صلاح، المصاب وبعض العناصر الأخرى التي تغيب لظروف خاصة، وأنا هنا للعمل على تجاوز كل المشاكل".

وتعادل المنتخب المصري سلبا في مباراته الثانية أمام جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات، ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف كينيا الوصيف، وجزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط.

المصدر: وكالات