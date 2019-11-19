البحث جار عن منافس لـ"هالك الإيراني" بعد توقيعه لمنظمة في الفنون القتالية المختلطة
وقعت منظمة Bare Knuckle FC League للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي تنظم نزالات بدون قفازات، عقدا مع الشاب الإيراني العملاق سجاد غريبي الملقب بـ "هالك إيران".
ووصفت المنظمة الأمر بأنه "أكبر توقيع في تاريخ الدوري"، ويتبقى البحث عن مقاتل يوافق على إقامة نزال ضد غريبي بقبضتين عاريتين، حيث لا يرتدي المقاتلون قفازات في نزالات "Bare Knuckle FC"، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق عدة.
وبات غريبي البالغ 27 عاما والمفتول العضلات، من الوجوه المعروفة على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث لقب بـ"هالك إيران" للشبه الكبير بينه وبين الشخصية الخارقة المعروفة، ويصل وزنه إلى 175 كيلوغراما ويبلغ طوله 186 سنتيمترا.
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سوالات زیادی در مورد رفتن به wwe میشه صد بار گفتم در وقت اضافه هستیم شاید بعضی ها بخاطر پول ضعیف ظاهر بشن اما من نمیتونم چون برای کشور وملتم کار میکنم هالک زنده روی کره زمین لقب من هست و اینو قول شرف میدم که معنی هالک زنده و مانستر یا هیولای واقعی به دنیا نشون میدم کمپانیwwe راهی که انتخابش کردم بدون هیچ برگشتی در وزن 180 kg هستم Iranian hulk
إلا أنه فور انتشار أخبار العقد الجديد مع "هالك" ظهر أحد المنافسين، حيث غرد البطل السابق في UFC الأمريكي، تيم سيلفا، على "تويتر": "إذا كنت بحاجة إلى خصم لهذا الرجل، فأخبرني وأرسل لي عقدا".
If they need opponent for this guy let me know and send a contract. https://t.co/jd5QjMaHK1— Tim Sylvia (@timsylviamma) November 17, 2019
من ناحية أخرى، لا تبدو منظمة Bare Knuckle متحمسة لترشيح سيلفيا كمنافس لهالك بسبب عمره الذي يبلغ 43 عاما، إضافة أن نزاله الأخير كان منذ 6 سنوات مضت، لذا فلا يزال البحث جاريا عن منافس أكثر أهمية وإثارة.
ومن المقرر أن يقام أول نزال للمقاتل الإيراني العملاق في أوائل العام المقبل 2020.
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Having accepted his challenge, I soon realized that this coward Brazilian Romario( brazilian hulk) refused to fight with me in the cage. I should have known he wouldn't have the guts to face me. He wanted to knock my head off what a hilarious joke! I wish I could have faced him in the cage so that I could crush his head under my feat. Anyhow, I'm excited for a good challenge. Whoever comes, I'll be ready. Let me put it in a nutshell whoever dares to challenge me I'll destroy him. بعد از اینکه من چالش و دعوت مبارزه را قبول کردم متوجه شدم روماریوی ترسوی هالک برزیلی جا زده است و از ترسش حاضر به مبارزه با من در قفس نیست ، از همان اول هم شوخی خنده داری بود که این بچه گفت سر من را جدا خواهد کرد امیدوار بودم که او را در قفس له میکردم که دیگر جرات نکند حرف بزرگتر از دهانش بزند . به هر حال ما در اوج آمادگی هستیم برای مبارزه و حتما به بهترین پیشنهاد جواب مثبت خواهیم داد . هر کس که بخواهد من را به چالش بکشد به بدترین شکل پایان او را رقم خواهم زد . تاکیید میکنم روماریو ترسوی برزیلی حتی از روبرو شدن با من قبل مسابقه هم هراس داشت در هر صورت من برای مسابقه اخر سال میلاد کاملا آماده هستم
المصدر: worldboxingnews.net