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ناد أردني يثير سخرية متابعيه بسبب ترحيبه بنجم عالمي (صورة)

الرياضة

ناد أردني يثير سخرية متابعيه بسبب ترحيبه بنجم عالمي (صورة)
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أثار الحساب الرسمي لنادي الوحدات الأردني سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة نشرها للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بقميص النادي الأخضر.

ورافق الصورة التي تم نشرت على صفحة النادي الرسمية في "فيسبوك" عنوان: "الفرق العظيمة بحاجة إلى لاعبين رائعين"، مع رمز ساخر.

وتسببت الصورة في سخرية المتابعين، في ظل صعوبة تعاقد ناد أردني مع لاعب عالمي بوزن إبراهيموفيتش، والذي انتهى مشواره مؤخرا مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وتباينت تعليقات المتابعين ما بين من رأى أن التغريدة تسخر من النادي نفسه، ولا يجب أن يخرج الحساب الرسمي للنادي بهكذا تغريدات، وبين من رأى أنها بمثابة طرفة لا أكثر.

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وأفادت صحيفة La Repubblica منذ عدة أيام أن النجم السويدي البالغ 38 عاما طالب الجهات الإيطالية الراغبة في ضمه إليها راتبا شهريا يصل إلى مليون يورو، قبل حصولها على موافقته على العودة إلى "الكالتشيو" في شهر يناير.

ويرتبط اسم إيبرا (إبراهيموفيتش) حاليا بإمكانية نتقاله إلى ميلان ومانشستر يونايتد ونابولي وروما، حيث ستكون له حرية التفاوض مع فرق النخبة الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد انتهاء علاقته بناديه الأمريكي.

المصدر: "فيسبوك"

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