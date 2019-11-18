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إسبانيا تقسو على رومانيا بخماسية في ختام مشوار تصفيات "يورو 2020" (فيديو)

الرياضة

إسبانيا تقسو على رومانيا بخماسية في ختام مشوار تصفيات
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على ضيفه الروماني بخماسية نظيفة اليوم الاثنين، في ختام منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وسجل أهداف المنتخب الإسباني كل من فابيان رويز (8) وجيرارد مورينو (33 و43) وأدريان روس (45 بالخطأ في مرماه) وميكيل أويارزابال (90+2).

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وبهذا الفوز، رفعت إسبانيا (التي ضمنت تأهلها سابقا) رصيدها في صدارة المجموعة السادسة إلى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد رومانيا عند 14 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: وكالات

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