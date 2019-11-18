إيطاليا تمطر شباك أرمينيا بتسعة أهداف في تصفيات "يورو 2020" (فيديو)

اكتسح المنتخب الإيطالي ضيفه الأرميني بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات أمم أوروبا "يورو 2020".

وسجل أهداف "الآزوري"، كل من شيرو إيموبيلي (هدفان) ونيكولو زانيولو (هدفان) ونيكولو باريلا، وأليسيو رومانيولي، وجورجينو، وريكاردو أورسوليني، وفيدريكو كييزا، فيما سجل إدجار بابيان هدف أرمينيا الوحيد.

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وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الإيطالي التصفيات بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن المنتخب الإيطالي قد ضمن التأهل إلى "يورو 2020" في وقت سابق، رفقة المنتخب الفنلندي الوصيف (18 نقطة) والذي تعرض للخسارة اليوم أمام اليونان 2-1.

المصدر: وكالات