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ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة خاميس رودريغيز

الرياضة

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة خاميس رودريغيز
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز، خلال تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال ريال مدريد، خلال بيان رسمي اليوم: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا خاميس رودريغيز، تم تشخيص إصابته بالتواء في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى، وسيتم تقييم تطور حالته".

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كما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن رودريغيز سيغيب عن المشاركة لمدة 3 أسابيع.

وكان الاتحاد الكولومبي أعلن استبعاد رودريغيز من مواجهتي بيرو والإكوادور، بعد أن اشتكى اللاعب من آلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في التدريبات.

المصدر: وكالات

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