نشر الإيرلندي، كونور ماكغريغور، البطل السابق في وزنين مختلفين ضمن منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، فيديو طريفا على صفحته الشخصية في"إنستغرام".

ويظهر في الفيديو كونور البالغ 31 عاما في حلبة النزال رفقة نجله (كونور جاك ماكغريغور جونيور) البالغ عامين، ويتظاهر المقاتل الإيرلندي بشكل كوميدي بأن لكمات ابنه مؤثرة لدرجة إسقاطه على أرضية الحلبة.

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ويبدو أن عائلة ماكغريغور قامت بزيارته في المركز الذي يتدرب فيه، حيث ظهرت في إحدى اللقطات ابنته غرويا، وصديقته ووالدة طفليه، دي ديفلين.

ويعتبر ماكغريغور، أكثر المقاتلين شعبية وإثارة للجدل في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابه، عندما نال حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف، في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر: إنستغرام