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بالفيديو.. لاعب يرد على العنصرية بتسجيل هدف والاحتفال به أمام الجمهور المنافس

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يرد على العنصرية بتسجيل هدف والاحتفال به أمام الجمهور المنافس
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رد لاعب فريق إكسلسيور على جماهير دن بوش، بعد الهتافات العنصرية ضده، بتسجيل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.

وعقب تسجيل أحمد مينديز موريرا لهدف في الدقيقة 44 في مرمى أصحاب الأرض، توجه المهاجم الهولندي للمدرجات التي أتت منها الهتافات العنصرية للاحتفال بهدفه أمام الجماهير، حيث فتح ذراعيه وقام بوضع يديه على أذنيه، وسط صافرات استهجان وشتائم من الجمهور.

وتوجه إليه زملاؤه لإبعاده عن المكان بعد أن بدأ عدد من المشجعين بإلقاء أجسام صلبة نحو اللاعب.

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وكان الحكم قد أوقف المباراة مؤقتا، قبل تسجيل الهدف إثر هتافات عنصرية ضد اللاعب، لكن العودة للمباراة كانت بطلب من لاعبي فريق الضيوف.

ولم ترجح كفة المباراة لصالح أي من الفريقين، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 3-3.

المصدر: eurosport.ru

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