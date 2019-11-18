نادال ينهي عام 2019 في صدارة تصنيف المحترفين للتنس

أنهى الإسباني رافائيل نادال العام في صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش بأكثر من 800 نقطة، وذلك بعد خروجهما من دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية.

وكان نادال قد انتزع الصدارة من دجوكوفيتش في الرابع من الشهر الحالي على الرغم من فوز الصربي بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من الدور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن، من البطولة التي توج بلقبها الأحد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

Grand Slams, Masters 1000 and Masters winner of 2019:



🐨 Djokovic

🌴 Thiem

🐬 Federer

🎲 Fognini

🐂 Djokovic

🍝 Nadal

🐌 Nadal

🍓 Djokovic

🍁 Nadal

🎢 Medvedev

🗽 Nadal

🍜 Medvedev

🗼 Djokovic

☔️ Tsitsipas



(via @JeuSetMaths / smileys by @BenRothenberg) pic.twitter.com/FcJQ75YwVH — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 18, 2019

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وأنهى نادال الموسم في الصدارة بـ9985 نقطة مقابل 9145 لدجوكوفيتش، فيما بقي السويسري روجير فيدرر الذي أقصى دجوكوفيتش من دور المجموعات لبطولة الماسترز قبل أن ينتهي مشواره في نصف النهائي على يد تسيتسيباس، ثالثا بـ6590 نقطة أمام تييم الذي صعد الى المركز الرابع على حساب الروسي دانييل مدفيديف بعد أن خرج الأخير خاوي الوفاض من بطولة الماسترز الختامية.

وكان صعود تييم إلى المركز الرابع هو التغيير الوحيد في نادي العشرين الأوائل، في حين بقي تسيتسيباس سادسا 5300 نقطة أمام زفيريف 3345 والإيطالي ماتيو بيريتيني تواليا 2870.

المصدر: "أ ف ب"