نادال ينهي عام 2019 في صدارة تصنيف المحترفين للتنس

Grand Slams, Masters 1000 and Masters winner of 2019:



🐨 Djokovic

🌴 Thiem

🐬 Federer

🎲 Fognini

🐂 Djokovic

🍝 Nadal

🐌 Nadal

🍓 Djokovic

🍁 Nadal

🎢 Medvedev

🗽 Nadal

🍜 Medvedev

🗼 Djokovic

☔️ Tsitsipas



(via @JeuSetMaths / smileys by @BenRothenberg) pic.twitter.com/FcJQ75YwVH