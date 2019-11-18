بالفيديو.. البرازيل تلسع المكسيك في الدقيقة 90 وتتوج بمونديال الشبان

انتفضت البرازيل للمرة الثانية خلال أسبوع واحد لتهزم المكسيك 2-1 في عقر دارها وأمام جماهيرها، وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم تحت سن 17 عاما للمرة الرابعة، ليل الأحد.

وافتتح التسجيل للمنتخب المكسيكي بريان غونزاليس في الدقيقة 66 ، ثم سجل هدف التعادل للمنتخب البرازيلي كابو جورج في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وانتزع هدف الفوز لراقصي السامبا، لازارو فينيسيوس، في الدقيقة 90.

وثأرت البرازيل بذلك لخسارتها أمام المكسيك 0-3 في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما في 2005، بالإضافة لهزيمة فريقها تحت 23 عاما في نهائي أولمبياد 2012.

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وكان منتخب البرازيل قد تأهل للمباراة النهائية، بعد تخطيه نظيره الفرنسي، في نصف النهائي، بنتيجة 3-2، خلال مواجهة مثيرة.

بينما تجاوز منتخب المكسيك نظيره منتخب هولندا في نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 4–3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1–1.

يذكر أن منتخب نيجيريا هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بمونديال تحت سن 17 عاما، برصيد 5 ألقاب، والتي كان أخرها عام 2015.

المصدر: وكالات