العربي القطري يتوج ببطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد على حساب الوحدة السعودي

توج العربي القطري بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، المؤهلة لبطولة العالم للأندية،عقب فوزه في المواجهة النهائية على نظيره الوحدة السعودي بنتيجة 21-19، الأحد، بكوريا الجنوبية.

وقلب العربي تأخره في الشوط الأول 10-11 لفوز في الشوط الثاني، وتقدم 17-14 ثم حسم اللقاء لصالحه بفارق هدفين بنتيجة 21-19 بفضل تألق لاعبيه دانيل ساريتش حارس مرمى المنتخب القطري وأفضل حارس في قارة آسيا، وكذلك التونسي صبحي سعيد.

ويعتبر التتويج هو اللقب القاري الأول للعربي في أول مشاركة له بالبطولة، ليحجز مقعده في بطولة العالم بصفته بطلا للقارة الصفراء.

الف الف مبروووك لكم يا أهل #قطر فوز فريق نادي #العربي ببطولة كاس اسيا ولأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الوحدة السعودي في المباراة النهائية @alarabi_club@Qatarhandballpic.twitter.com/zPVUuamqBZ — الراهي 🇶🇦⚔🇶🇦 (@m2q6r) November 17, 2019

وكان قد وصل إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولى في دور المجموعات عقب فوزه على زغروس الإيراني 40-24 في الجولة الأولى، وعلى الكويت الكويتي بنتيجة 27-21 في الجولة الثانية، وعلى إس كي هاوكس الكوري (المستضيف) 32-24 في الجولة الثالثة..

وخسر أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الرابعة 27-29 ثم تأهل العربي للنهائي، بعد فوزه على الوكرة القطري 22-19 في نصف النهائي.

المصدر: وكالات