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إبراهيموفيتش يشترط راتبا ضخما مقابل عودته إلى الدوري الإيطالي

الرياضة

إبراهيموفيتش يشترط راتبا ضخما مقابل عودته إلى الدوري الإيطالي
AFP MEG OLIPHANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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طالب زلاتان إبراهيموفيتش من الجهات الإيطالية الراغبة في ضمه إليها راتبا شهريا يصل إلى مليون يورو، قبل موافقة النجم السويدي على العودة إلى "الكالتشيو" في شهر يناير.

وذكر تقرير لصحيفة La Repubblica بأن إبرا ستكون لديه حرية التفاوض مع فرق النخبة الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد انتهاء علاقته بناديه الأمريكي لوس أنجلوس غالاكسي مؤخرا.

وأشارت الصحيفة أن النجم السابق لبرشلونة البالغ 38 عاما قد اقترح صفقة مدتها 6 أشهر بقيمة مذهلة، مليون يورو في الشهر، من كل فريق في الدوري الإيطالي يفكر في التحرك لضمه.

وأبدت أندية ميلان وبولونيا وروما ونابولي وفيورنتينا رغباتها في ضم اللاعب ذي الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

لكن تقارير إعلامية إيطالية تجد أن ميلان هو الفريق الأوفر حظا للحصول على خدمات نجمه السابق، ولفتت إلى رغبة الإدارة في خفض سقف مطالب إبراهيموفيتش إلى 4 ملايين يورو لمدة 6 أشهر.

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ويراقب مانشستر يونايتد وضع المهاجم السويدي، حيث يتطلع الشياطين الحمر إلى معالجة قصور الخط الهجومي بضم إيبرا من خلال ميزانية منخفضة نسبيا.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب في إيطاليا للكبيرين يوفنتوس وإنترميلان، كما مثل ميلان في الفترة بين 2010 و 2012، وارتدى ألوان أندية مالمو السويدي، وأياكس أمستردام الهولندي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وكانت محطته الأخيرة في الولايات المتحدة لنادي لوس أنجلوس غالاكسي.

المصدر: 90min.com

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