قطار يدهس أمينة بطلة أوكرانيا للملاكمة بسبب "السماعات"
@UkrainianBoxingFederation
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أعلن الاتحاد الأوكراني للملاكمة عن مصرع البطلة الشابة، أمينة بولاخ (18 عاما)، بعد أن صدمها قطار متجه من العاصمة كييف إلى مدينة فيودوسيا.
وقالت الشرطة الأوكرانية إن الفتاة كانت في طريقها إلى المنزل قادمة من الصيدلية، واستخدمت سماعات الأذن فلم تسمع صوت اقتراب القطارا الذي دهسها، يوم الخميس الماضي.
وأحرزت أمينة بولاخ لقب بطلة أوكرانيا، وتوجت بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا للشابات، والتي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا.
المصدر: وكالات
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