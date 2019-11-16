 
مباشر

مقاتل بحريني يكسر ساقه بعد توجيه ضربة قوية للخصم (فيديو)

الرياضة

مقاتل بحريني يكسر ساقه بعد توجيه ضربة قوية للخصم (فيديو)
@bravemmaf
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqfq

أصيب النجم البحريني حسين عايد عبد الله بكسر في ساقه خلال نزاله ضد الليتواني ماتيس جاروفس، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "Brave CF 29" للفنون القتالية المختلطة، في البحرين.

ووجه حسين عايد عبد الله، الملقب بـ "الحديدي"، ضربة قوية إلى خصمه أسفرت عن كسر في ساقه، سمع دويه في القاعة، ليسقط على الأرض، ويتدخل الحكم لإيقاف النزال، معلنا عن خسارة المقاتل البحريني بالضربة الفنية القاضية.

إقرأ المزيد
في مواجهة النظرات مقاتل يسأل خصمه: لماذا كل هذه الجدية؟ (فيديو)
في مواجهة النظرات مقاتل يسأل خصمه: لماذا كل هذه الجدية؟ (فيديو)

ومني حسين عايد عبد الله بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية مقابل 4 انتصارات.

بينما حقق ماتيس جاروفس انتصاره الثالث على التوالي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، من دون أي هزيمة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة تثير إعجاب مستخدمي الشبكات الاجتماعية  