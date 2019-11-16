في مواجهة النظرات مقاتل يسأل خصمه: لماذا كل هذه الجدية؟ (فيديو)

ظهر البرازيلي ماركوس بيريز، في لقاء النظرات، أمام مواطنه، ويلنغتون ثورمان، عشية نزالهما ضمن دورة "UFC Fight Night 164" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، بشخصية الجوكر.

واقترب المقاتل ماركوس بيريز "المهرج – المبدع" من خصمه متسائلا: "لماذا كل هذه الجدية؟"، على غرار العبارة المستخدمة على نطاق واسع في الفيلم الشهير "فارس الظلام"، وهو فيلم بطل خارق ملحمي أمريكي-بريطاني صدر في 2008، قام بإخراجه، وإنتاجه، والمشاركة في كتابته المخرج كريستوفر نولان.

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وحقق ماركوس بيريز (31 عاما) 11 انتصارا في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل هزيمتين، كانتا في منظمة (UFC) من أصل 4 نزالات خاضها تحت رعايتها.

بينما حقق ويلنغتون ثورمان (23 عاما) 15 انتصارا في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم، واحدة منها في منظمة (UFC) وذلك في النزال الأول والوحيد له تحت رعايتها، حتى الآن.

وستقام نزالات دورة "UFC Fight Night 164" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، اليوم السبت، في مدينة ساو باولو، البرازيلية.

المصدر: وكالات