"كوريري ديلا سيرا": كونتي يتلقى تهديدات بالقتل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أنطونيو كونتي، تلقى تهديدات بالقتل.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" فإن كونتي، البالغ من العمر 50 عاما، تلقى مغلفا مجهولا يحتوي على تهديدات ورصاصة، وأشارت إلى أن كونتي أبلغ الشرطة بما حدث، حيث تم توفير حماية أمام منزله ومقر تدريبات إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود الشرطة لم تسفر عن تحديد مرسل التهديدات، مع الوضع في الاعتبار أنها من المرجح أن تكون مجرد مزحة أو رسالة غاضبة من مشجع ليوفنتوس، بسبب تولي كونتي قيادة إنتر ميلان، مثلما يحدث عادة في إيطاليا.

وتولى أنطونيو كونتي تدريب فريق إنتر ميلان "النيراتزوري"، في الميركاتو الصيفي الماضي، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 31 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارة واحدة أمام يوفنتوس، صاحب مركز الصدارة برصيد 32 نقطة.

ويسعى كونتي إلى قيادة إنتر ميلان للفور بلقب الدوري، الذي أحرزه آخر مرة في الموسم (2009-2010)، تحت قيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، وكسر احتكار فريقه الأسبق يوفنتوس للقب في المواسم الثمانية الماضية على التوالي.

المصدر: وكالات