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رسميا.. الإعلان عن خليفة هونيس في رئاسة بايرن ميونيخ

الرياضة

رسميا.. الإعلان عن خليفة هونيس في رئاسة بايرن ميونيخ
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وقع اختيار الجمعية العمومية لبايرن ميونيخ الألماني، على رئيس النادي البافاري الجديد، هيربيرت هاينر، خلفا لـ أولي هونيس، الذي انتهت ولايته بصفة رسمية، أمس الجمعة.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، عن حصول هيربيرت هاينر على أغلبية أصوات الحاضرين من الجمعية العمومية، ليصبح رسميا رئيسا لبايرن ميونيخ.

وكان هونيس قد رشح هاينر لخلافته في منصب رئيس النادي منذ حوالي شهرين، ليصبح المرشح الوحيد في الانتخابات، مما دعا الجمعية العمومية للتصويت له.

من جانبه، قال هاينر فور اختياره رئيسا للنادي الألماني: "بايرن ميونيخ أفضل فريق في العالم، إنه لشرف كبير بالنسبة لي الوقوف أمامكم اليوم".

وأضاف: "أنحني لأولي هونيس تقديرا له على عمله طوال حياته، ولما صنعه من أمور استثنائية هنا".

ومنذ عام 2002، تواجد هاينر ضمن أعضاء المجلس الإشرافي لبايرن ميونيخ، وسبق له تولي رئاسة النادي بشكل مؤقت خلال فترة سجن هونيس بسبب تورطه في أزمة ضريبية.

المصدر: وكالات

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