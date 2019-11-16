رسميا.. الإعلان عن خليفة هونيس في رئاسة بايرن ميونيخ
وقع اختيار الجمعية العمومية لبايرن ميونيخ الألماني، على رئيس النادي البافاري الجديد، هيربيرت هاينر، خلفا لـ أولي هونيس، الذي انتهت ولايته بصفة رسمية، أمس الجمعة.
وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، عن حصول هيربيرت هاينر على أغلبية أصوات الحاضرين من الجمعية العمومية، ليصبح رسميا رئيسا لبايرن ميونيخ.
Herbert Hainer is the new President of FC Bayern! 🔴⚪ pic.twitter.com/OENqoYg0nC— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) November 15, 2019
وكان هونيس قد رشح هاينر لخلافته في منصب رئيس النادي منذ حوالي شهرين، ليصبح المرشح الوحيد في الانتخابات، مما دعا الجمعية العمومية للتصويت له.
“It’s a huge honor for me to be able to apply for the position of President of FC Bayern today.”— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) November 15, 2019
🗣 Herbert Hainer pic.twitter.com/BhcPBO7ote
من جانبه، قال هاينر فور اختياره رئيسا للنادي الألماني: "بايرن ميونيخ أفضل فريق في العالم، إنه لشرف كبير بالنسبة لي الوقوف أمامكم اليوم".
وأضاف: "أنحني لأولي هونيس تقديرا له على عمله طوال حياته، ولما صنعه من أمور استثنائية هنا".
DANKE FOR EVERYTHING, ULI!! 🙌#DankeUlipic.twitter.com/VIXtYdp2Bk— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) November 15, 2019
ومنذ عام 2002، تواجد هاينر ضمن أعضاء المجلس الإشرافي لبايرن ميونيخ، وسبق له تولي رئاسة النادي بشكل مؤقت خلال فترة سجن هونيس بسبب تورطه في أزمة ضريبية.
المصدر: وكالات