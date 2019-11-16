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زفيريف يهزم مدفيديف ويطيح بنادال في البطولة الختامية للتنس (فيديو)

الرياضة

زفيريف يهزم مدفيديف ويطيح بنادال في البطولة الختامية للتنس (فيديو)
AFP Glyn KIRK
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فاز الألماني، ألكسندر زفيريف، على الروسي، دانييل مدفيديف ( 6-4 و7-6 ) ليبلغ نصف نهائي البطولة الختامية لكرة المضرب (التنس) المقامة في لندن.

وفي مباراة امتدت لساعة واحدة و19 دقيقة، تغلب حامل اللقب الألماني على منافسه الروسي، ليقضي على حظوظ الإسباني رافائيل نادال في التأهل إلى نصف النهائي، رغم تغلب "الماتادور" على اليوناني تسيتسيباس ستيفانوس بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-7 و6-4 و7-5 ، في ساعة و52 دقيقة.

وكان نادال بحاجة لفوز مدفيديف على زفيريف، كي يقفز للمركز الأول بمجموعة أندريه أغاسي، ويتأهل بالتالي لنصف النهائي.

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وبالتالي، سيتواجه في نصف النهائي الأول للبطولة الختامية تسيتسيباس والسويسري روجر فيدرر، بينما يلتقي في نصف النهائي الثاني زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم.

المصدر: وكالات

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