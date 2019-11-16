زفيريف يهزم مدفيديف ويطيح بنادال في البطولة الختامية للتنس (فيديو)
فاز الألماني، ألكسندر زفيريف، على الروسي، دانييل مدفيديف ( 6-4 و7-6 ) ليبلغ نصف نهائي البطولة الختامية لكرة المضرب (التنس) المقامة في لندن.
Super performance from @AlexZverev 💪— ATP Tour (@atptour) November 15, 2019
The defending champion defeats Medvedev 6-4, 7-6 to clinch the final spot in the semis at the #NittoATPFinals!
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/SYFG8p4oer
وفي مباراة امتدت لساعة واحدة و19 دقيقة، تغلب حامل اللقب الألماني على منافسه الروسي، ليقضي على حظوظ الإسباني رافائيل نادال في التأهل إلى نصف النهائي، رغم تغلب "الماتادور" على اليوناني تسيتسيباس ستيفانوس بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-7 و6-4 و7-5 ، في ساعة و52 دقيقة.
The final standings for Group Andre Agassi 👊— ATP Tour (@atptour) November 15, 2019
Which match was your favourite? #NittoATPFinalspic.twitter.com/8T3KYpy0S7
وكان نادال بحاجة لفوز مدفيديف على زفيريف، كي يقفز للمركز الأول بمجموعة أندريه أغاسي، ويتأهل بالتالي لنصف النهائي.
Who's making the final? 🔥#NittoATPFinals— ATP Tour (@atptour) November 15, 2019
وبالتالي، سيتواجه في نصف النهائي الأول للبطولة الختامية تسيتسيباس والسويسري روجر فيدرر، بينما يلتقي في نصف النهائي الثاني زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم.
المصدر: وكالات