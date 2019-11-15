رئيس الليغا يرد على شكوى راموس بخصوص "الكلاسيكو"

رد رئيس رابطة الليغا الإسبانية لكرة القدم، خافيير تيباس، اليوم الجمعة، على تصريحات قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بشأن تضرر فريقه من موعد الكلاسيكو ضد برشلونة.

وصرح راموس في وقت سابق بأن الفريق الملكي هو المتضرر الوحيد من الموعد الجديد لمباراة "الكلاسيكو"، حيث سيحصل على راحة أقل من برشلونة قبل المواجهة.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا يمكن التحكم في كل شيء، ريال مدريد سيحصل على فترات راحة أكبر من الجميع، خلال منافسات السوبر الإسباني المقررة بالسعودية".

وأضاف: "في بعض الأوقات نكون مضطرين، بسبب ضغط المباريات والمواعيد، لذا على الجميع تقبل الأمور، نظرا لأنه ليس هناك متضرر واحد دائما".

وتابع رئيس الليغا: "في البداية، لم يكن أي طرف يرغب في تأجيل الكلاسيكو، لكن الظروف هي من دفعتنا لذلك، وعلينا التعامل مع الوضع والتكيف معه، نظرا لكونه مفروضا علينا".

وكشف تيباس: "لقد أخبرت سيرجيو راموس بالفعل أن موعد المباراة لن يتغير.. يجب أن ندرك وجود الكثير من المشجعين الذين يشاهدون الليغا، في جميع أنحاء العالم".

وتأجلت مباراة "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد، التي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الماضي، على ملعب "كامب نو"، بسبب المظاهرات في كتالونيا.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد التشاور مع الطرفين، إقامة المباراة، يوم 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات