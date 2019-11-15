التشكيلة الأساسية للسوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين
كشف مدربا منتخبي البرازيل والأرجنتين عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة الودية التي تجمعهما، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.
#سوبر_كلاسيكو#البرازيل_الأرجنتين— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 15, 2019
• تشكيلة المنتخبين pic.twitter.com/zbIBbbIZUC
ووضع ليونيل سكالوني، مدرب "التانغو"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السامبا":
#SelecciónMayor Estos son los 11 titulares de la @Argentina 🇦🇷 para enfrentar a Brasil. pic.twitter.com/rNkSJyed4X— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2019
بينما سيبدأ توتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، المباراة ضد غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني، بالتشكيلة الأساسية التالية:
Saiu a escalação da #SeleçãoBrasileira para duelo contra a Argentina!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2019
🇧🇷x🇦🇷 - 14h
📺 - TV Globo#JogaBola#GigantesPorNaturezapic.twitter.com/o8oheNlnde
وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
📸 #صور|— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 15, 2019
لاعبو المنتخب الأرجنتيني يصلون إلى ملعب الجامعة..#سوبر_كلاسيكوpic.twitter.com/B4nXwkAkjV
Chegamos!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2019
🇧🇷x🇦🇷 - 14h
📺 - TV Globo#JogaBola#GigantesPorNaturezapic.twitter.com/tjLnl6RouS
Tá chegando a hora do clássico! Falta menos de uma hora para a bola rolar, hein?— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2019
🇧🇷x🇦🇷 - 14h
📺 - TV Globo#JogaBola#GigantesPorNaturezapic.twitter.com/utcU8FQfAq