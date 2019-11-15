التشكيلة الأساسية للسوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين

كشف مدربا منتخبي البرازيل والأرجنتين عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة الودية التي تجمعهما، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ووضع ليونيل سكالوني، مدرب "التانغو"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السامبا":

#SelecciónMayor Estos son los 11 titulares de la @Argentina 🇦🇷 para enfrentar a Brasil. pic.twitter.com/rNkSJyed4X — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2019

بينما سيبدأ توتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، المباراة ضد غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

Tá chegando a hora do clássico! Falta menos de uma hora para a bola rolar, hein?



🇧🇷x🇦🇷 - 14h

📺 - TV Globo#JogaBola#GigantesPorNaturezapic.twitter.com/utcU8FQfAq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2019

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المصدر: CBF_Futebol/Argentina/twitter