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التشكيلة الأساسية للسوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين

الرياضة

التشكيلة الأساسية للسوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين
AFP Luis Acosta
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كشف مدربا منتخبي البرازيل والأرجنتين عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة الودية التي تجمعهما، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ووضع ليونيل سكالوني، مدرب "التانغو"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السامبا":

بينما سيبدأ توتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، المباراة ضد غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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المصدر: CBF_Futebol/Argentina/twitter

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