 
مباشر

شاهد.. ثنائية النجم المصري محمد في بطولة إفريقيا

الرياضة

شاهد.. ثنائية النجم المصري محمد في بطولة إفريقيا
@caf_online_AR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mq9d

تغلب المنتخب المصري على نظيره الكاميروني (2-1) في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة.

ويدين منتخب "الفراعنة" بالفضل في انتصاره لنجمه، مصطفى محمد، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (28 و51) من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ المزيد
مصر تهزم غانا وتبلغ المربع الذهبي لبطولة إفريقيا (فيديو)
مصر تهزم غانا وتبلغ المربع الذهبي لبطولة إفريقيا (فيديو)

وحقق منتخب مصر انتصاره الثالث على التوالي، وتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتلاه منتخب غانا برصيد أربع نقاط، وانتزع بطاقة العبور الثانية من نظيره الكاميروني، بعد فوزه عليه بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حاول اغتصابها فقتلته ولم تعاقب.. هذه قصة "فتاة العياط" المصرية